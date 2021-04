Chi si ricorda di Jason Jordan? Parte del duo American Alpha insieme a Chad Gable capace di esaltare il pubblico di NXT e promettere grandi cose anche nel main roster, era considerato appena 5 anni fa uno dei più fulgidi talenti in rampa di lancio in WWE.

Un’ascesa che però fu rallentata da alcune scelte di booking discutibili e infine frenata da un terribile infortunio al collo. A 30 anni Jordan è stato costretto al ritiro.

Uno stop che arrivò proprio quando stava ricoprendo un ruolo piuttosto importante a RAW, prima esperienza in solitaria dopo il discutibile split degli American Alpha. In storyline era venuto fuori che fosse il figlio illegittimo del leggendario – e allora General Manager dello show – Kurt Angle, e per quanto la storia fosse discutibile gli aveva permesso di ritagliarsi un notevole spazio nello show principale della WWE.

Costretto al ritiro, con una storyline in ballo che si sarebbe dovuta concludere addirittura a WrestleMania 35 con un match contro Angle in procinto di ritirarsi, Jason Jordan si è messo a lavorare instancabilmente dietro le quinte come producer distinguendosi al punto da resistere alle varie ondate di licenziamenti che hanno colpito la compagnia.

C’è di più: da oggi Jordan – vero nome Nathan Everhart – è il nuovo supervisore di RAW e SmackDown, un ruolo di enorme importanza e prestigio che il 32enne ex wrestler eredita da John Laurinatiis, andato invece a occuparsi delle relazioni con i talenti dopo il licenziamento di Mark Carrano.

Quest’ultimo è stato allontanato in quanto ritenuto responsabile del recente incidente con Mickie James, che dopo il licenziamento si è vista recapitare le sue cose dalla WWE in un sacco della spazzatura.

Nel suo nuovo ruolo Jordan supervisionerà il lavoro dei vari producer che lavorano alle storyline e ai match di RAW e SmackDown. Un bel modo per ripartire per un talento che non ha mai smesso di credere in sé stesso.