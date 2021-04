Il calcio di rigore con cui una settimana fa ha steso il Bristol City, il primo in carriera nella Championship inglese, ha restituito speranze di salvezza al Wycombe Wanderers e fatto tornare nuovamente d’attualità il nome di Adebayo Akinfenwa, pittoresco attaccante inglese di origini nigeriane noto per essere il più muscoloso calciatore in circolazione.

39 anni il prossimo 10 maggio, da 5 stella dei Chairboys impegnati in una difficile lotta per restare nella seconda divisione inglese, Akinfenwa ha raggiunto con la rete rifilata al Bristol City un obiettivo importantissimo, la ciliegina in una carriera cominciata addirittura tra Lituania e Galles e poi vissuta costantemente nella Football League inglese e che lo ha visto giocare e segnare in tutte le categorie.

Akinfenwa in WWE: quanto c’è di vero?

E se la Premier League è sempre stata un traguardo inarrivabile e ormai chiaramente è alle spalle, c’è un altro grande palcoscenico che potrebbe essere nel mirino del muscoloso bomber anglo-nigeriano: parliamo della WWE, la più importante compagnia di wrestling al mondo che a sentire Akinfenwa gli avrebbe già assicurato di tenerlo in considerazione.

Una voce che ovviamente, visto il fisico strepitoso del calciatore, si ripete da tempo e che oggi però torna d’attualità. Per il gol, che ha riportato il suo nome sulle prime pagine dei tabloid, e per l’intervista concessa a Callum McGinley, anche noto come “Callux”, sul canale YouTube UMM.

Qui Akinfenwa, che già aveva detto di meditare il ritiro al termine di questa stagione o della prossima, ha specificato che quando questo arriverà sarà definitivo e lo allontanerà per sempre da un mondo a cui ha dedicato tanti anni di impegno e passione.

Il futuro tra set e ring

“Tra poco avrò 39 anni, ho dedicato due decenni al calcio. Non voglio essere un allenatore, penso che giocherò ancora una stagione. Poi vedremo. Sai una cosa divertente? Sono in contatto con un paio di produttori a Los Angeles, ci sono un paio di progetti cinematografici in ballo.”

Quindi ecco il passaggio dedicato al wrestling.