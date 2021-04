Lilla Nizza è una delle partite più importanti di questa 35esima giornata di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita che sarà determinante nel decidere chi alzerà il titolo di campione di Francia.

Il Lilla arriva in piena forma a questo scontro importantissimo: la squadra di Galtier, infatti, si sta confermando come una delle realtà più solide e piacevoli del calcio francese, anche se in pochi avrebbero scommesso su una squadra dalla rosa così giovane e inesperta. Vincendo contro il Nizza, inoltre, la giovane squadra francese potrebbe ulteriormente abbassare il morale del PSG, che al momento occupa il secondo posto, ad appena un punto da Yilmaz e compagni. I 3 punti, quindi, sono praticamente d’obbligo.

Il club rossonero, però, potrebbe essere un avversario più complicato del previsto, complice un periodo di forma che l’ha visto risalire in nona posizione. Merito di un rendimento in netto miglioramento, che ha permesso di valorizzare la qualità dei singoli del Nizza, che può contare su giocatori di qualità come Gouiri, Dolberg e Lopes. Ursea, quindi, potrebbe cercare quantomeno di mettere in difficoltà il Lilla, dato che una vittoria non sembra assolutamente alla portata della sua squadra.