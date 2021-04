Monaco Lione è il big match di questa 35esima giornata di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita che sarà determinante nel decidere se il Monaco potrà lottare fino alla fine con PSG e Lilla.

L’analisi di Monaco Lione

Il Monaco viene da ben 9 risultati utili consecutivi, che hanno aiutato Kovac a guadagnarsi la stima della società e dei tifosi, che ora sono ritornati a sognare non solo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma anche la vittoria della Ligue 1. Dopotutto, la squadra guidata da Kovac si trova in pienissima zona Champions, a soli 2 punti dalla capolista Lilla. Ben Yedder e compagni potrebbero quindi puntare a vincere il campionato, ma prima servirà battere un Lione che, nell’ultima partita, ha fatto emergere le sue fragilità.

Il Lione, ciononostante, sta senza dubbio vivendo una delle migliori stagioni degli ultimi 5 anni: al momento, infatti, la squadra di Rudi Garcia occupa un eccellente quarto posto, a soli 3 punti dalla vetta, occupata proprio dal Lilla, e sembra avere tutte le carte in regole per ritornare a vincere il titolo di campione di Francia a 13 anni dall’ultima volta. Merito soprattutto dell’ex allenatore della Roma, che è riuscito a costruire una squadra solida ma offensivamente pericolosissima, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Il Monaco, tuttavia, sta vivendo una stagione addirittura migliore rispetto al Lione.

I pronostici di Monaco Lione

Monaco Lione è il big match di questo turno di Ligue 1, dato che vede contrapposte rispettivamente la terza e la quarta classificata: i padroni di casa, inoltre, non sono mai stati così determinati a vincere questo match. Dato che si tratterà quasi sicuramente di una sfida ricchissima di emozioni, puntate sull’Esito Gol, mentre come giocata HARD il nostro consiglio va al Multigol 2-4 dei monegaschi. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Ben Yedder, leader offensivo del Monaco.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: Multigol Casa 2-4

Marcatore: Ben Yedder

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni

MONACO (4-4-2): Lecomte; Sidibé, Disasi, Badiashile, Caio Henrique; Diatta, Fofana, Matazo, Volland; Jovetic, Ben Yedder. All. Kovac.

LIONE (4-3-3): Anthony Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio; Aouar, Thiago Mendes, Paquetá; Slimani, Depay, Toko Ekambi. All. Garcia.

