Attraverso il suo account ufficiale su Twitter, la UFC ha annunciato un nuovo match per quanto riguarda UFC 264, cioè l’evento il cui main event sarà la sfida numero 3 tra The Diamond Dustin Poirier e The Notorious Conor McGregor. Il nuovo match in questione sarà un incontro per la categoria dei pesi welter che vedrà opposti Gilbert Burns e Stephen Thompson, rispettivamente il numero 2 e il numero 4 del Ranking UFC che riguarda la categoria Welterweight.

UFC 264, ufficiale il match tra Gilbert Burns e Stephen Thompson

Ovviamente l’incontro non sarà il main event ma potrebbe essere il match di traino, quindi il pre main event. Si andranno a scontrare due lottatori abbastanza diversi. Burns è pratico soprattutto per quanto riguarda il jiu jitsu mentre invece Wonderboy è un vero e proprio maestro del karate, nonché uno dei pochissimi fighter UFC ancora rimasti a scegliere questo come stile principale delle sue manovre di combattimento.

Il match significa molto per entrambi perché, probabilmente, il vincitore dell’incontro potrebbe in seguito affrontare Kamaru Usman per il titolo di categoria. Burns ha in realtà perso già qualche mese fa contro Usman mentre Thompson parte leggermente indietro nelle gerarchie ma con una vittoria si proporrebbe in maniera decisamente poderosa come number one contender credibile.

Di seguito, ecco anche il post su Twitter con cui la UFC ha ufficializzato Burns vs Thompson a UFC 264. Ricordiamo che UFC 264 si disputerà sabato 10 luglio 2021 alla T-Mobile Arena e che già oggi rappresenta uno degli eventi potenzialmente più importanti dell’annata della promotion capitanata da Dana White.

The jiu jitsu master meets the karate specialist 🔥👀 #UFC264 pic.twitter.com/6Ayz2k1JQF — UFC (@ufc) April 28, 2021

