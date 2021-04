Come al solito procede a cadenza quasi settimanale la card degli show UFC. In questo caso il prossimo – che si disputerà sabato 1 maggio 2021 – sarà UFC Vegas 25, conosciuto anche come UFC Fight Night: Reyes vs Prochazka. Il main event sarà appunto l’incontro tra i due fighter della categoria dei pesi massimi leggeri. Reyes ha perso negli ultimi mesi sia contro Jon Jones che contro l’attuale campione Jan Blachowicz mentre il lottatore della Repubblica Ceca sembra in rampa di lancio e un’eventuale vittoria potrebbe consentirgli di diventare il prossimo number one contender al titolo.

UFC Fight Night: Reyes vs Prochazka, dove vedere in tv e in streaming

Ovviamente il PPV avrà una copertura sportiva sia all’estero che in Italia. Per quanto riguarda gli Stati Uniti e gli altri Paesi in generale, UFC Vegas 25 sarà visibile su UFC Fight Pass, cioè il portale attraverso cui è possibile guardare tutte le card in lingua originale con un abbonamento di 9,99 euro al mese.

Allo stesso prezzo mensile sarà invece possibile per gli appassionati italiani guardare UFC Fight Night: Reyes vs Prochazka su DAZN. Si potrà però vedere soltanto la main card, ovviamente in lingua italiana.

Di seguito, ecco l’intera card del prossimo evento:

Preliminary card

Randa Markos vs. Luana Pinheiro

Gabriel Benítez vs. Jonathan Pearce

Kai Kamaka III vs. T.J. Brown

Loma Lookboonmee vs. Sam Hughes

Luke Sanders vs. Felipe Colares

Andreas Michailidis vs. KB Bhullar

Main card

Dominick Reyes vs. Jiri Prochazka

Cub Swanson vs. Giga Chikadze

Ion Cutelaba vs. Dustin Jacoby

Krzysztof Jotko vs. Sean Strickland

Merab Dvalishvili vs. Cody Stamann

Poliana Botelho vs. Luana Carolina

