In UFC tantissimi lottatori hanno fatto la storia, vincendo svariate cinture o riscrivendo il racconto di intere categoria (se non addirittura della promotion stessa). Molti altri invece, nonostate siano parimenti grandi e importanti, non hanno mai avuto la fortuna di appropriarsi di un titolo in UFC. Abbiamo raccolto in questa Top 10 i lottatori più bravi che non hanno mai vinto un titolo nel corso della loro avventura nella moderna UFC.

UFC Top 10 – I lottatori più bravi che non hanno mai vinto un titolo

10) I fratelli Diaz

Strano a dirsi, anche perché entrambi hanno vinto match contro grossi avversari oltre che aver collezionato cinture altrove (Nick in particolare è stato campione Strikeforce senza mai perdere il titolo) ma i fratelli Diaz, Nick e Nate, non hanno mai vinto una cintura UFC nel corso della loro lunga esperienza.

9) Donald Cerrone

Si può fare la storia della UFC senza per forza vincere dei titoli? Donald Cerrone è la dimostrazione che la risposta a questa domanda può essere “sì”. Quest’uomo infatti detiene svariati record (tra cui quello del numero di KO) senza però mai aver vinto un titolo in UFC.

8) Jon Fitch

Nonostante sia rimasto imbattuto nelle arti marziali miste per ben 9 anni (dal 2002 al 2011) Fitch non è mai riuscito nell’impresa di vincere una cintura targata UFC.

7) Rory MacDonald

Protagonista di uno dei più brutali incontri che si siano mai visti all’interno di un ottagono (contro Robbie Lawler, ironia della sorte in un match titolato), Rory MacDonald non può vantare nella sua carriera la vittoria di una cintura nella promotion.

6) Gegard Mousasi

Ha lottato praticamente in tutte le più importanti federazioni di MMA al mondo e quindi, ovviamente, anche in UFC. Avrebbe dovuto lottare contro Michael Bisping prima della sua decisione di saltare la categoria e sfidare GSP. Ha vinto praticamente ovunque sia stato, tranne che in UFC.

5) Mirko Cro Cop

Una vera e propria leggenda delle MMA. Anche lui dominante e vincente in altre federazioni, in UFC sembrava solo questione di tempo prima che si prendesse la cintura dei pesi massimi. Invece, a sorpresa, nel suo secondo incontro fu messo KO da Gabriel Gonzaga, perdendo di fatto la storia opportunità di competere per la cintura.

4) Urijah Faber

La sua serie di match contro Dominick Cruz resterà nel mito della UFC ma, anche in virtù di quegli incontri dispendiosi ma non vincenti, Faber non può vantare sfortunatamente la vittoria di un titolo UFC.

3) Alistair Overeem

Fratello d’arte, protagonista di match devastanti – come quello contro Brock Lesnar – e con fisico e carisma giusti per diventare campione dei pesi massimi. Purtroppo per lui, però, questo sogno non si è mai realizzato e dopo le recenti sconfitte la UFC lo ha licenziato.

2) Wanderlei Silva

Anche lui dominante in qualsiasi altra federazione, nonostante la sua forza e il suo status Wanderlei Silva “vanta” un impietoso “0” alla casella “Titoli vinti in UFC”.

1) Dan Henderson

Il fautore della “bomba H” ha vinto titoli a bizzeffe ovunque, tranne che in UFC. Questo non intacca il suo status leggendario ma Henderson ha provato fino all’ultimo secondo ad appropriarsi di un titolo, in svariate categorie, mai arrivato. Un vero peccato.

