Valencia Barcellona è uno dei match più interessanti di questa 34esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e fondamentale per la stagione della squadra di Koeman.

L’analisi di Valencia Barcellona

Il Valencia non sta vivendo una stagione tranquilla, a causa di un’estate in cui ad andarsene dalla squadra sono stati giocatori importantissimi come Ferran Torres, Parejo, Rodrigo e Kondogbia, a dimostrazione di una situazione societaria ed economica tutt’altro che stabile. Ciononostante, la stagione della squadra allenata da Gracia è stata sin qui sufficiente, dato che al momento Maxi Gomez e compagni occupano il 14esimo posto, a 6 punti dalla zona retrocessione.

La squadra di Koeman, invece, ha sicuramente dimenticato una prima parte di stagione e un’estate a dir poco turbolente: il caso-Messi è stato abilmente superato dal Barcellona, tanto che, se si esclude il Clasico e la partita con il Granada, l’ultima sconfitta in campionato risale addirittura al 5 dicembre. Un’eternità, che ha permesso a Messi e compagni di ritrovarsi completamente, anche se la sconfitta subita giovedì potrebbe aver messo fine a qualsiasi velleità di Messi e compagni.

I pronostici di Valencia Barcellona

Valencia Barcellona è uno dei match più interessanti di questo turno di LaLiga, pur vedendo contrapposte due squadre con obbiettivi e rose completamente diverse: tralasciando il 2 secco, la cui quota non è molto appetibile (intorno all’1.35), il nostro consiglio non può che andare all’Over 1,5 dei blaugrana. Come giocata HARD, invece, puntate sul Multigol 2-3 della squadra di Koeman, mentre per quanto concerne i marcatori andate diretti su Messi, vero leader della squadra.

Giocata EASY: Over 1,5 Trasferta

Giocata HARD: Multigol Trasferta 2-3

Marcatore: Messi

Possibile risultato: 0-2

Le probabili formazioni

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Correira, Gabriel, Guillamon, Lato; Wass, Oliva, Musah, Guedes; Gameiro, Kang-in. All. Gracia.

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Mingueza, de Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Dembélé, Griezmann. All. Koeman.

