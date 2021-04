WrestleMania 35 entra nella storia della WWE e dell’intero mondo dello sport entertainment grazie al suo spettacolare main event: per la prima volta nella storia del più importante evento dell’anno nel mondo del pro wrestling, infatti, la conclusione della card prevede un match tutto al femminile.

Si tratta di tre interpreti di altissimo livello: “The Man” Becky Lynch, vincitrice della Royal Rumble 2019, “The Queen” Charlotte Flair e “The Baddest Woman on the Planet” Ronda Rousey, rispettivamente SmackDown e RAW Women’s Champion.

È un Triple Threat a cui si arriva dopo una strada lunga e tortuosa, fatta di risse continue tra le tre donne e che di fatto sancirà chi è la donna dominante in tutta la WWE.

Il vincitore si prende tutto, tutti e due i titoli in palio contemporaneamente. “Winner Takes All” annuncia Stephanie McMahon, orgogliosa per aver portato a termine con la divisione femminile della WWE la famosa “Women’s Revolution” iniziata nel 2015, ovvero 4 anni prima del main event che avrebbe fatto entrare WrestleMania 35 nella storia.

Il debutto a RAW di Charlotte Flair, Sasha Banks e Becky Lynch, tre delle famose “Four Horsewomen” (con Bayley) che insieme a Emma e Paige avevano cambiato il wrestling femminile a NXT, si trasforma in un assalto alle divas come le Bella Twins.

E anche se Nikki e Brie hanno in realtà spianato la strada alle colleghe, il messaggio della WWE è stato chiaro fin da subito: da quel giorno in avanti le wrestler donne saranno equiparate in tutto e per tutto ai colleghi maschi e avranno le stesse opportunità.

Il match è uno dei più spettacolari mai visti: tre fuoriclasse del ring si giocano tutto in un incontro senza esclusione di colpi, tutte e tre con qualità straordinarie e colpi in grado di sconfiggere qualsiasi avversario.

Se siete tra i pochissimi che non hanno mai visto questo match non vorremo rovinarvi la sorpresa e vi raccomandiamo di seguirlo, mentre chi ha già vissuto questo storico momento vorrà senz’altro goderselo ancora una volta. Buona visione!

