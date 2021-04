WWE, Mickie James accusa la federazione di sessismo

Mickie James e la WWE sembrano non essersi lasciati benissimo, questa volta. L’ex Divas Champion infatti non solo è stata licenziata – ricevendo poi i suoi effetti personali in un sacchetto dell’immondizia – ma si è anche lamentata della sua gestione dopo il suo ritorno in federazione. La James infatti ha spiegato, in un’intervista rilasciata a Gaw TV, come abbia ritenuto scorretto il comportamento della WWE nei suoi confronti, accusando la compagnia anche di sessismo.

“Essere presentata come ‘vecchia’ quando ho 41 anni e tanti campioni maschi della mia età vengono glorificati proprio per essere campioni a 40 anni è brutto. Perché per me dovrebbe essere differente? Considero questa cosa pieno sessismo, oltre che una stronzata”, ha spiegato Mickie James.

“Sono felice dei peassi avanti fatti dalla divisione femminile ma purtroppo non valgono per tutte le ragazze. Non so perché sono sempre stata messa in secondo piano rispetto alle altre, come se non fossi parte del movimento. Ho dovuto subire tanto, sin dal mio ritorno sono sempre stata bookata come una persona che non meritasse alcun tipo di spinta”.

La James ha poi rivelato anche alcuni dettagli sulla percezione della divisione femminile in WWE: “Ho fatto molte proposte ma non sono stata mai ascoltata. Proposi anche uno show tutto al femminile perché ci sono il talento e le risorse per farlo ma mi fu detto che non sarà mai fatta una cosa del genere. Mi venne detto anche che il Evolution fu il PPV con meno successo nella storia della WWE, non capivano perché mi battessi tanto per questa cosa. Lì ho capito che la WWE opera esclusivamente in termini di business. Abbiamo perso molte opportunità”.

Infine, Mickie James è poi tornata brevemente anche sulla vicenda recente: “Ho taggato Vince McMahon perché era necessario che lo sapesse. Ci sono tante cose che accadono senza che lui sappia, perché deve gestire un colosso da milioni e milioni di dollari. Comunque, lui con me è sempre stato rispettoso”.

