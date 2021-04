Conclusa una settimana ricchissima di emozioni “europee”, è arrivato l’ora della Serie A. Questo 34esimo turno si preannuncia come estremamente interessante, dato che vedrà un’accesa sfida per un posto nella prossima Champions League. Allo stesso modo, sono da osservare con grandissima attenzione i match della zona retrocessione, con Crotone, Parma e Cagliari che dovranno cercare in ogni modo di conquistare punti preziosissimi.

HELLAS VERONA SPEZIA (SABATO 15:00, SKY SPORT SERIE A)

Hellas Verona Spezia è una partita che, paradossalmente, potrebbe rivelarsi abbastanza interessante, dato che vede contrapposte due squadre che dovranno ancora lottare per i rispettivi obbiettivi: se i gialloblù non possono ancora contare su una matematica salvezza e vorranno solo migliorare il loro piazzamento, i liguri dovranno lottare fino all’ultima giornata per rimanere nella massima serie. Considerata la forza offensiva a disposizione di Juric, crediamo che la partita che apre questa giornata potrebbe rivelarsi decisamente ricca di emozioni.

I pronostici e le quote di Hellas Verona Spezia

Giocata EASY: 1X (a quota 1.30)

Giocata HARD: Esito Gol (a quota 1.65)

Marcatore: Lasagna (a quota 3.00)

Possibile risultato: 2-1

CROTONE INTER (SABATO 18:00, SKY SPORT SERIE A)

Crotone Inter è probabilmente la sfida più suggestiva di questo 34esimo turno di Serie A. Non tanto perché vede contrapposte due squadre equilibrate, quanto più perché in campo scenderanno rispettivamente l’ultima e la prima forza del campionato italiano, in uno scontro che non può che vedere chiaramente favoriti i nerazzurri. I nostri pronostici, quindi, fanno tutti a favore della squadra di Conte, anche se, per quanto riguarda i marcatori, una puntata su Simy non sarebbe nemmeno così folle.

I pronostici e le quote di Crotone Inter

Giocata EASY: Multigol Trasferta 2-4 (a quota 1.40)

Giocata HARD: Over 2,5 Trasferta (a quota 1.65)

Marcatore: Lukaku (a quota 1.40)

Possibile risultato: 0-3

MILAN BENEVENTO (SABATO 20:45, DAZN 1)

Se c’è un match che potrebbe davvero decidere le sorti di un’intera stagione per entrambe le squadre in campo, quello è senza alcun dubbio Milan Benevento: i 3 punti, infatti, sarebbero fondamentali per entrambe le squadre, mentre un pareggio non accontenterebbe nessuno, in particolare i rossoneri, che con una sconfitta rischierebbero di dire davvero addio alla corsa alla Champions. Per fortuna di Pioli, tuttavia, Ibrahimovic sarà nuovamente disponibile, e la sua presenza farà sicuramente tutta la differenza del mondo.

I pronostici e le quote di Milan Benevento

Giocata EASY: 1 secco (a quota 1.35)

Giocata HARD: Multigol Casa 2-3 (a quota 1.85)

Marcatore: Ibrahimovic (a quota 1.50)

Possibile risultato: 2-0

LAZIO GENOA (DOMENICA 12:30, DAZN 1)

Lazio Genoa, invece, non è un match particolarmente interessante, anche perché le forze in campo sono assolutamente impari: da una parte, infatti, troviamo una delle squadre più forti d’Italia, che, però, ha deluso e non poco nel corso di questa stagione. Dall’altra, invece, troviamo una squadra che, pur non potendo certo contare su una rosa stellare, ha vissuto una buonissima stagione grazie alla guida tecnica di Ballardini. Ciononostante, la superiorità tecnica dei biancocelesti è netta e, allo stesso modo, è superiore anche la determinazione della squadra di Inzaghi.

I pronostici e le quote di Lazio Genoa

Giocata EASY: Multigol 2-5 (a quota 1.30)

Giocata HARD: 1+Over 1,5 (a quota 1.55)

Marcatore: Immobile (a quota 1.50)

Possibile risultato: 3-1

NAPOLI CAGLIARI (DOMENICA 15:00, SKY SPORT SERIE A)

Da una parte troviamo una squadra che sta sognando un posto nella prossima edizione della Champions League, dall’altra, invece, troviamo una formazione alla disperata ricerca di punti salvezza: gli obbiettivi sono qui diametralmente opposti, ma la determinazione sarà probabilmente la stessa, anche se in Napoli Cagliari ad essere favoriti sono inevitabilmente i partenopei, che possono anche contare su una rosa nettamente superiore, che difficilmente incapperà in qualche difficoltà con i sardi.

I pronostici e le quote di Napoli Cagliari

Giocata EASY: Over 1,5 Casa (a quota 1.35)

Giocata HARD: Esito Gol (a quota 1.75)

Marcatore: Osimhen (a quota 1.85)

Possibile risultato: 3-1

SASSUOLO ATALANTA (DOMENICA 15:00, SKY SPORT)

Sassuolo Atalanta è senza alcun dubbio il big match di questa giornata di Serie A, non tanto perché vede contrapposte due squadre fra le più forti in campionato (il Sassuolo, infatti, è solamente ottavo), quanto più perché gli stili di gioco di Gasperini e De Zerbi sono molto simili, motivo per cui questa partita potrebbe davvero rivelarsi ricchissima di emozioni e soprattutto di gol. A vincere, tuttavia, dovrebbero essere Zapata e compagni, che stanno vivendo un momento di forma semplicemente strepitoso.

I pronostici e le quote di Sassuolo Atalanta

Giocata EASY: Esito Gol (a quota 1.45)

Giocata HARD: 2+Over 2,5 (a quota 1.95)

Marcatore: Zapata (a quota 1.60)

Possibile risultato: 2-3

BOLOGNA FIORENTINA (DOMENICA 15:00, DAZN 1)

Bologna Fiorentina è un’altra sfida da seguire con grandissima attenzione, anche perché vede contrapposte due squadre che, trovandosi anche molto vicine in Serie A, hanno vissuto due stagioni molto simili: se i felsinei hanno globalmente deluso, non riuscendo a fare il tanto atteso salto di qualità, i viola non hanno fatto tanto meglio, con Iachini e Prandelli che non sono riusciti a tirare fuori il massimo da giocatori come Castrovilli e Ribery. Per questo motivo, il nostro consiglio non può che andare ad un pareggio tutto sommato ricco di emozioni.

I pronostici e le quote di Bologna Fiorentina

Giocata EASY: X2 (a quota 1.40)

Giocata HARD: X (a quota 3.25)

Marcatore: Vlahovic (a quota 2.25)

Possibile risultato: 1-1

UDINESE JUVENTUS (DOMENICA 18:00, SKY SPORT SERIE A)

Un match importantissimo, quello che andrà in scena alla Dacia Arena: Udinese Juventus, infatti, potrebbe decidere le sorti della panchina bianconera, con Pirlo che non è mai stato così in discussione come nelle ultime settimane. In caso di sconfitta, quindi, Paratici potrebbe optare per la soluzione più drastica e mettersi così alla ricerca di un tecnico capace di riportare subito in alto la Juventus. Intanto, però, servirà battere la solida Udinese di Gotti, che già nella scorsa stagione ha dato non pochi problemi a Sarri.

I pronostici e le quote di Udinese Juventus

Giocata EASY: Multigol Trasferta 2-4 (a quota 1.55)

Giocata HARD: Esito No Gol (a quota 1.95)

Marcatore: Ronaldo (a quota 1.45)

Possibile risultato: 0-2

SAMPDORIA ROMA (DOMENICA 20:45, SKY SPORT SERIE A)

Sampdoria Roma è senza dubbio una delle partite più interessanti di questa 31esima giornata, dato che vede contrapposte due squadre che potrebbero dare vita ad una gara ricchissima di gol e di emozioni: le forze offensive in campo, infatti, sono di prim’ordine, con i blucerchiati che, in particolare, vengono da una striscia di risultati decisamente interessanti. La Roma, invece, è chiamata a rialzare definitivamente la testa, anche perché in caso di pareggio o di sconfitta la Champions rischierebbe di sfumare definitivamente: un rischio troppo grande per la traballante panchina di Fonseca.

I pronostici e le quote di Sampdoria Roma

Giocata EASY: Esito Gol (a quota 1.45)

Giocata HARD: X2+Over 1,5 (a quota 1.60)

Marcatore: Mkhitaryan (a quota 2.75)

Possibile risultato: 1-2

TORINO PARMA (DOMENICA 20:45, SKY SPORT SERIE A)

Torino Parma è il match salvezza per eccellenza, dato che vede contrapposte due squadre che per buona parte della loro stagione si sono trovate in zona retrocessione. Se i granata sono riusciti ad uscirne, i ducali non sono mai stati così vicini al baratro: la Serie B, infatti, sembra ormai inevitabile, tanto che una vittoria potrebbe non cambiare assolutamente nulla, motivo per cui i nostri consigli si orientano sulla squadra di Nicola, sicuramente più determinata rispetto a quella di D’Aversa.

I pronostici e le quote di Torino Parma

Giocata EASY: Multigol Trasferta 1-3 (a quota 1.35)

Giocata HARD: 1 secco (a quota 1.60)

Marcatore: Belotti (a quota 1.50)

Possibile risultato: 2-1

