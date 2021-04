Tottenham Southampton è una delle partite più interessanti di questo 34esimo turno di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Tottenham Sheffield United

Se fino a due mesi fa il Tottenham era una delle principali candidate per la vittoria finale della Premier League, negli ultimi tempi la squadra guidata da Mason (subentrato a Mourinho) è sprofondata in una profonda crisi di risultati, tanto che al momento gli Spurs occupano un deludentissimo settimo posto, a 5 punti dal Chelsea quarto. Per ritornare in Champions League, quindi, bisognerà necessariamente battere lo Sheffield United, dato che una sua vittoria rischierebbe di far sprofondare ulterormente l’ex squadra dello Special One.

Una stagione disastrosa, quella che sta vivendo il piccolo Sheffield United, che dopo 33 giornate si trova in ultima posizione, con appena 17 punti conquistati, appena 18 gol fatti e tante, tantissime certezze andate in frantumi. Nella scorsa stagione, dopotutto, la squadra guidata da Wilder era stata la vera sorpresa della Premier League, tanto da concludere il campionato in nona posizione. In questa stagione, tuttavia, il tecnico è stato esonerato e a subentrare è stato Heckingbottom, che non è riuscito ad invertire la disastrosa rotta dello Sheffield.

SERIE A 34/A GIORNATA: PARTITE, PRONOSTICI E QUOTE

I pronostici di Tottenham Sheffield United

Tottenham Sheffield United è una delle partite più interessanti di questo turno di Premier League, anche perché vede contrapposte due squadre determinate a vincere: il Tottenham per dimenticare l’esonero di Mourinho, lo Sheffield, invece, per lasciare la Premier League con almeno un dolce ricordo. Come consigli, è quasi impossibile non sbilanciarsi sugli Spurs, motivo per cui i nostri consigli non possono che andare all’1+Over 1,5 e al Multigol Casa 2-3. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Kane, autore sin qui di una stagione straordinaria.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: 1 secco

Marcatore: Kane

Possibile risultato: 3-1

Le probabili formazioni