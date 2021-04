Come da giorni ufficiale, a UFC 263 (che si terrà a giugno) Israel Adesanya difenderà il suo titolo dei pesi medi UFC contro Marvin Vettori. L’italiano – primo atleta della nostra nazionalità a ricevere una title shot per un titolo della promotion – aveva già affrontato una volta Adesanya, perdendo per split decision. Ora dunque medita vendetta ma l’impresa (perché di questo si tratta) sarà proibitiva. Anche perché Adesanya tornerà carico di riscatto dopo il fallito assalto alla cintura dei pesi massimi leggeri di Blachowicz.

UFC, Adesanya parla del prossimo match contro Marvin Vettori

In un video sul suo canale YouTube, lo stesso Adesanya ha iniziato a parlare del match contro l’italiano. “Io volevo affrontare Robert Whittaker dopo averlo visto in azione contro Kelvin Gastelum. Marvin voleva combattere a ottobre, Robert a settembre. Io ho detto che ci sarei stato a giugno, quindi se qualcuno voleva farsi avanti doveva farlo per quel mese. Complimenti all’italiano, che si è fatto avanti”.

Adesanya ha poi preso in giro Vettori, che ancora oggi contesta il risultato del loro primo incontro. “Si attacca ancora a quel single leg drop. Secondo me se potesse ci dormirebbe la notte. Sembra così orgoglioso di quella sconfitta che pensa più a quest’ultima che alle sue vittorie. Questo prova quanto io sia entrato gratis, come se fossi in campeggio, nella testa di Marvin Vettori”.

L’incontro sarà ovviamente il main event di UFC 263. Il match si preannuncia già da ora molto caldo ed è difficile credere che, in attesa del momento in cui si affronteranno, i due lottatori non si prenderanno di mira.

