UFC, Diego Sanchez rilasciato dalla promotion

Un’indiscrezione inizialmente riportata da MMA Junkie è stata confermata: Diego Sanchez, dopo ben 16 anni di carriera in UFC e un ingresso nella Hall of Fame della promotion, è stato rilasciato dalla compagnia. Sanchez era stato inizialmente inserito in un incontro in cui avrebbe dovuto affrontare un’altra leggenda come Donald Cerrone a UFC Fight Night del prossimo 8 maggio ma, anche a causa di problemi maturati con il suo coach Joshua Fabia, il match è poi saltato. E, a quanto pare, la federazione ha poi deciso di lasciarlo andare.

Sanchez, come detto, era uno degli ultimissimi veterani dei primi anni 2000 rimasti in UFC. Viene ricordato principalmente per essere stato il primo vincitore della sua categoria di peso di The Ultimate Fighter, il reality show che consente a lottatori di MMA di federazioni minori di ambire a un contratto con la UFC. Sanchez, per l’appunto, aveva vinto nella prima edizione.

Attraverso i suoi profili social, peraltro, lo stesso Diego Sanchez ha postato una storia nella quale ha di fatto ufficializzato il suo addio alla promotion. Nella stessa storia – pubblicata su Instagram – Sanchez ha poi cercato di alimentare la curiosità sulla prossima destinazione.

Il lottatore ha infatti taggato varie promotion di MMA con cui presumibilmente potrebbe essere in trattativa. Nello specifico, quelle che balzano molto più all’occhio sono ovviamente la Bellator (storicamente la concorrente più all’altezza della UFC) e la ONE Championship. Vedremo quale sarà la sua destinazione. La certezza però sta nel fatto che la sua avventura con la promotion di Dana White si sia definitivamente conclusa.

