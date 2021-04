Non ci sono ancora conferme a riguardo sull’ufficialità della contesa ma la UFC sta continuando a lavorare per mettere su un match tra il campione dei pesi massimi della compagnia Francis Ngannou e uno dei più grandi lottatori di MMA della storia, l’imbattuto Jon Jones. In particolare “Bones” starebbe cercando di trovare l’accordo con la promotion per questo incontro e la trattativa per il cachet starebbe andando avanti da settimane. Nel frattempo, come sempre, Jones è molto attivo sui social, in particolare su Twitter. Proprio su questa piattaforma l’ex campione dei pesi massimi leggeri ha provveduto ad animare ancora di più l’attesa per questo incontro, provocando anche l’attuale UFC World Heavyweight Champion.

UFC, Jon Jones provoca Francis Ngannou sui social

“Ho attraversato la divisione dei pesi massimi leggeri UFC con talento, sto lavorando per fare lo stesso nella divisione dei pesi massimi attraverso il duro lavoro. Continua a motivarmi, Francis Ngannou. Il più grande titolo del mondo sta per tornare nel Paese più grande al mondo. Se pensi che te ne andrai in giro ad attraversare l’America ti stai sbagliando”, ha spiegato Jon Jones in alcuni dei suoi tweet.

Ecco, di seguito, tutte le manifestazioni social di Jones:

Ran through the light heavyweight division on talent, about to run through the heavyweight division like dominoes off pure hard work — BONY (@JonnyBones) April 30, 2021

The greatest title in the world is coming back to the greatest country in the world. — BONY (@JonnyBones) April 30, 2021

If you think you are going to run through America, you are wrong. — BONY (@JonnyBones) April 30, 2021

