Due match titolati in programma, il primo una rivincita di WrestleMania 37 e il secondo con una stipulazione pesantissima: se lo sfidante perde è fuori dallo show del venerdì. Sono queste le principali attrazioni del consueto show del venerdì made in WWE: benvenuti alla SmackDown preview!

WWE SmackDown preview 30/04/2021

Cambiare personaggio e riscoprire le proprie origini ha fatto senz’altro bene ad Apollo Crews, che da quando ha turnato definitivamente heel si è trasformato in un wrestler sempre più convincente arrivando a conquistare il suo secondo titolo da quando è in WWE.

Si tratta dell’Intercontinental Championship, che è stato strappato a Big E in un controverso Nigerian Drum Fight che è stato deciso dall’intervento del gigantesco Commander Azeez: il fu Dabba Kato si è rivelato essere il suo braccio destro e ha steso l’ex New Day propiziando il pin decisivo in favore di Crews.

Dopo aver difeso la cintura contro Kevin Owens, il campione dovrà metterla nuovamente in palio stasera in un rematch contro Big E: così ha deciso la WWE dopo l’assalto dell’ex campione ai danni di Crews, che stasera capirà se il suo regno avrà vita breve o duratura contro un avversario più deciso che mai a riprendersi il titolo.

Nel main event avremo invece Daniel Bryan contro Roman Reigns, l’attuale Universal Champion. Questi ha concesso la title shot al leader dello Yes Movement la scorsa settimana, dopo aver palesemente ignorato la sfida di Cesaro che era supportata dallo stesso Bryan.

Reigns ha però aggiunto una condizione: il titolo sarà in palio, ma se Daniel perderà dovrà lasciare lo show di cui da sempre è il simbolo. Si tratterà del 4° match titolato tra i due negli ultimi mesi: tre precedenti vittorie per il Tribal Chief, che però in un’occasione ha approfittato di un avversario stanco, in un’altra dell’intervento di Edge e nell’ultima, a WrestleMania 37, della stipulazione e dell’ennesimo intervento del cugino Jey Uso.