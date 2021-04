Negli ultimi mesi la WWE ha proposto on screen con un ruolo “dirigenziale” anche Adam Pearce, che in verità nel backstage è impegnato principalmente come producer. Rispetto ad altri personaggi del recente passato Pearce sembra essere molto a suo agio in questi panni e la cosa non sarebbe passata inosservata agli occhi di Vince McMahon. Il proprietario della WWE, infatti, sarebbe molto soddisfatto dell’operato di Pearce on screen secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni giornalistiche.

WWE, Vince McMahon sarebbe entusiasta di Adam Pearce

A quanto pare infatti McMahon apprezzerebbe molto il ruolo di Pearce, lodandolo per il fatto che stia decidendo di interpretare un ruolo dirigenziale altrimenti classico in una maniera diversa, con qualche sfumatura differente. Pearce è visto anche come un personaggio credibile davanti allo schermo. Ed è per questo che per lui si sarebbe parlato addirittura di una promozione nel backstage. Anche se al momento, a riguardo, non ci sarebbero informazioni certe. Non è detto però che la promozione sia effettivamente già avvenuta, anche senza comunicazioni ufficiali da parte della federazione.

Fatto sta che Pearce sta letteralmente trovando una seconda giovinezza on screen. Non parliamo infatti – per chi non lo conoscesse – di un personaggio “nuovo”. Adam Pearce è stato infatti un 5 volte campione NWA e in carriera ha avuto anche modo di affrontare importanti lottatori dei roster moderni, come Adam Cole. Al momento, però, sempre secondo quanto si vocifera, la WWE non avrebbe previsto per lui un ritorno in ring come lottatore. Pearce dunque dovrebbe continuare a interpretare il suo personaggio di WWE Official in tv, per poi tornare come sempre al lavoro di producer che gli è stato affidata tempo addietro.

