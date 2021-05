Burnley West Ham è il match che chiude questa 34esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e fondamentale per la squadra di Moyes.

L’analisi di Burnley West Ham

Il Burnley sta vivendo una stagione decisamente deludente. Al momento, infatti, la squadra allenata da Dyche si trova in 16esima posizione, con però ben 9 punti di vantaggio dalla zona retrocessione. Un piazzamento che non può soddisfare i tifosi della squadra inglese, che nelle stagioni precedenti è sempre riuscita a conquistare una tranquilla salvezza, arrivando persino ad accarezzare un improbabile quanto meritato sogno europeo. Ciononostante, la salvezza è sicuramente alla portata di Wood e compagni. La squadra di Moyes, invece, sta vivendo una stagione di altissimo livello, essendosi quasi sempre mantenuta nelle parti più nobili della classifica. Gli ottimi risultati ottenuti hanno finalmente portato un po’ di entusiasmo in un ambiente che negli ultimi anni si era abituato a giocare a livelli mediocri, senza ottenere alcun risultato di rilievo. Questa stagione, quindi, potrebbe essere quella del definitivo salto di qualità, anche perché la rosa del West Ham può vantare alcuni singoli di alto livello come Fornals, Antonio e Soucek, che contro vorranno sicuramente mostrare tutte le loro qualità anche contro il fragile Burnley. WWE, BECKY LYNCH RICEVE I COMPLIMENTI DI LANCE STORM

I pronostici di Burnley West Ham

Burnley West Ham, oltre ad essere il match che chiude questo turno di Premier League, è anche una delle partite più interessanti di questa giornata, dato che i ragazzi di Moyes non sono mai stati più sotto pressione: una vittoria, infatti, permetterebbe al West Ham di blindare il quinto posto. Per questo motivo, il nostro consiglio va all’X2, mentre come giocata HARD puntate sull’Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, non possiamo che consigliarvi di puntare su Lingard, autore di una seconda parte di stagione strepitosa.

Giocata EASY: X2

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Lingard

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni

BURNLEY (3-4-2-1): Peacock-Farrell; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Gudmundsson, Brownhill, Westwood, McNeil; Wood, Vydra. All. Dyche.

WEST HAM (3-4-3): Fabianski; Dawson, Diop, Cresswell; Coufal, Soucek, Rice, Johnson; Bowen, Antonio, Fornals. All. Moyes.

