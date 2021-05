Dopo la vittoria decisamente importante contro Jorge Masvidal nel corso del loro secondo incontro titolato, Kamaru Usman – che attualmente è probabilmente il miglior lottatore di MMA sulla faccia della Terra – non è rimasto tanto tempo senza avversario. Infatti il suo agente Ali Abdelaziz, intervistato da ESPN, ha rivelato chi sarà il prossimo lottatore che Usman vuole affrontare. E, a quanto pare, nonostante un rematch potesse essere nell’aria, non si tratta di Colby Covington.

UFC, Kamaru Usman: l’agente svela chi sarà il ruo prossimo avversario

Secondo l’agente di Kamaru Usman, infatti, sarà l’italo-americano Michael Chiesa il prossimo avversario per il titolo dei pesi welter del suo assistito. “Kamaru ha ottenuto il diritto di decidere chi affrontare ma, al tempo stesso, rispettiamo le intenzioni di Dana White e lavoreremo per trovare un compromesso insieme a lui. Kamaru mi ha chiamato ieri dicendo di essere disponibile a lottare per il 12 giugno. Mi ha chiesto chi tra i Top 5 o 6 della divisione dei pesi welter aveva la striscia di vittorie più lunga e io gli ho fatto il nome di Michael Chiesa, che non dovrebbe avere alcun incontro in programma. Ho anche chiamato la UFC e ho spiegato, sotto richiesta di Usman, che potrà combattere altri 3 incontri quest’anno”

Da notare che l’evento del 12 giugno sarà UFC 263, cioè lo stesso nel quale teoricamente il main event dovrebbe essere il match tra Israel Adesanya e il nostro Marvin Vettori per il titolo dei pesi medi della promotion. Qualora il match di Usman vs Chiesa venisse ufficializzato resterebbe dunque da capire se potrebbe diventare il main event e scalzare l’altro incontro dallo spot più importante della serata.

