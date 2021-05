Il girone d’andata del Newcastle è stato assolutamente deludente, con la squadra allenata da Bruce che non è riuscita a dare continuità ai buoni risultati ottenuti nelle prime giornate. E il girone di ritorno, almeno fino ad ora, non è stato molto diverso. Ciononostante, i Magpies possono contare su una rosa di buon livello, in cui spiccano Wilson, Joelinton e Saint-Maximin, che rappresenterà il pericolo più grande per la difesa di Moyes. La continuità, però, è ancora lontanissima, motivo per cui a vincere dovrebbero essere gli ospiti.