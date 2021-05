Roman Reigns è ormai da tempo il volto dominante forse dell’intera WWE e di certo di SmackDown, brand che da quasi un anno è il suo regno incontrastato e da cui venerdì ha bandito per sempre l’arci-rivale Daniel Bryan dopo uno spettacolare match title VS career.

Roman Reigns: “Tutti quanti dovreste ringraziarmi”

Arrivata senza interferenze esterne o aiuti di sorta, la vittoria ha confermato Roman Reigns come WWE Universal Champion e principale attrazione dello show. E mentre fan e critica sono concordi nell’esaltare questo suo momento da heel dopo non avergli risparmiato critiche anche feroci in passato, è naturale domandarsi chi potrà mai privarlo della cintura e detronizzarlo dopo i numerosi sfidanti rimessi al loro posto.

Mentre aspetta di scoprire cosa gli riserva il futuro – probabilmente Cesaro, che pure ha snobbato in più di un’occasione – il Tribal Chief ha voluto mandare un messaggio a Daniel Bryan, ai fan dell’American Dragon e all’intero WWE Universe.

“La scorsa notte ho raggiunto di nuovo la grandezza, e mentre sto facendo questo cardio penso…che il mondo intero dovrebbe ringraziarmi. Daniel Bryan, dovresti ringraziarmi, fratello. Per due ragioni diverse: sono un uomo di parola, ho fatto quello che avevo detto che avrei fatto, e non solo ho dato al pubblico ciò di cui aveva bisogno, mi sono sbarazzato di te. Sto guardando avanti, mi prendo cura del futuro sbarazzandomi del vecchio.”

“Ti ho dato quello che volevi. Hai chiarito che stavi cercando quella nuova porta. Quale modo migliore per passare al nuovo quando il vecchio ti prende a calci nel c**o? Ed è quello che ho fatto, ho chiuso la porta su di te. Quindi … vivremo questo mantra ‘Show Up & Win’, continueremo a lavorare duro.”

Reigns si è rivolto al pubblico della WWE, il WWE Universe, definendolo “il suo popolo” e affermando di aspettarsi un riconoscimento completo della sua grandezza.

“Venerdì prossimo a SmackDown, non solo mi aspetto che tu mi accetti… e no, non sto parlando con te Daniel Bryan, abbiamo finito con te. Divertiti, sii papà, salva il mondo, abbraccia un albero, qualunque cosa tu voglia fare. Parlo al WWE Universe: qualcuno ti chiama così, ma per me sei il mio. Sei il mio pubblico, il mio popolo. Venerdì non solo mi accetterai. Ma mi ringrazierai. Ci vediamo presto.”