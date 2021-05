Anche se l’ufficialità del match continua a non arrivare, sembra ormai chiaro che la UFC proporrà il prima possibile l’incontro tra Francis Ngannou e Jon Jones per il titolo dei pesi massimi. E come al solito Bones sta provando in ogni maniera a usare i social per provocare il suo avversario di turno, cioè l’attuale campione mondiale. L’ex dominatore della categoria Light Heavyweight ha deciso di passare ai pesi massimi per entrare nella ristretta cerchia dei lottatori in grado di vincere entrambi i titoli delle categorie superiori. E su Twitter Jones continua a provocare e minacciare l’africano in attesa che poi il match si verifichi sul serio.

UFC, Jon Jones continua a minacciare Francis Ngannou via social

“Oh, sai benissimo cosa c’è dentro di me Francis Ngannou, non mi hai mai visto mollare. Prega davvero di mettermi KO perché se non ci riuscirai ti spezzerò. E questa è una promessa”, ha scritto Jon Jones sui suoi profili social personali. L’attenzione sul possibile incontro resta dunque molto elevata e non è da escludere che i due continueranno a stuzzicarsi fino a quando non arriverà davvero l’ufficialità del match. La trattativa per convincere Jones sembra essere ancora in atto ma difficilmente, a questo punto, l’incontro salterà.

Di seguito, ecco i due post su Twitter con cui Jon Jones si è scagliato, ancora una volta, contro il campione dei pesi massimi Francis Ngannou.

Oh you know what’s inside of me @francis_ngannou you’ve never seen me quit — BONY (@JonnyBones) May 1, 2021

Pray you knock me out because if you don’t I’m going to break you, and that’s a promise @francis_ngannou — BONY (@JonnyBones) May 1, 2021

