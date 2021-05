Nella più recente puntata di SmackDown il main event dello show è stato il match per il WWE Universal Championship tra Roman Reigns e Daniel Bryan. Il campione ha conservato la cintura e ha poi brutalizzato l’avversario con un con-chair-to, sancendone con la sconfitta – come da stipulazione – l’addio a SmackDown. Cesaro, che aveva provato a intervenire per evitare la punizione post match di Bryan, ha affidato al suo account Instagram tutte le sensazioni del post evento. Lo svizzero ha ringraziato Daniel Bryan per quanto fatto per lui in carriera e cercherà probabilmente di vendicarlo il prima possibile.

WWE, Cesaro commenta quanto avvenuto nel main event di SmackDown

Ecco le parole dello svizzero, il quale settimana prossima affronterà nuovamente Seth Rollins nello show blu: “Non è stata una bella serata. Bryan ha fatto per me più di quanto qualcuno che abbia conosciuto in vita mia abbia mai fatto. Non so immaginare come sarà entrare nello spogliatoio la prossima settimana e non trovarlo più lì. Ma non vedo l’ora di mettere le mie mani su Roman Reigns. E questa non è una minaccia ma una promessa”, ha scritto l’ex WWE United States Champion.

Probabilmente – come suggerito nelle scorse settimane post Wrestlemania 37 – proprio Cesaro potrebbe essere il nuovo avversario di Reigns in chiave Universal Championship. Nonostante il Tribal Chief abbia affermato in storyline di non volergli concedere una title shot, lo svizzero potrebbe iniziare una faida titolata contro l’ex Big Dog. Molto probabilmente dipenderà anche da una potenziale vittoria contro Seth Rollins nel prossimo match di SmackDown.

Ecco, di seguito, il post originale:

