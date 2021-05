WrestleMania 37 è alle spalle, WrestleMania Backlash sta per arrivare ma lo show del venerdì sera non perde tempo e propone già stasera due rematch del Grandaddy of Them All. Apollo Crews difende il titolo Intercontinentale dall’assalto di Big E, mentre Roman Reigns mette lo Universal Championship in palio contro Daniel Bryan. Se lo sfidante perde, però, dovrà lasciare lo show per sempre! Benvenuti al nostro consueto SmackDown report!

WWE SmackDown report 30/04/2021

Bianca Belair apre lo show ma viene subito interrotta dai Dirty Dawgs. Questi non fanno in tempo ad aprire bocca e arrivano sul ring anche gli Street Profits, interrotti a loro volta da Bayley. Scatta la rissa e viene sancito un 6-Men Intergender Tag Team match

Gli Street Profits & Bianca Belair battono Dirty Dawgs & Bayley via Springboard Frog Splash di Montez Ford su Roode

Un Superfly Splash di Tamina dà la vittoria a lei e Natalya contro le campionesse femminili Nia Jax & Shayna Baszler

Nuovo criptico video di Aleister Black che ribadisce di non voler aiutare le persone

Big E batte Apollo Crews ma solo per squalifica dopo l’intervento di Commander Azeez. Il titolo non passa di mano, mentre la rissa che scoppia successivamente vede coinvolto anche Kevin Owens e poi Sami Zayn, che si propone di aiutare il duo nigeriano ma viene ringraziato da Azeez con un Nigerian Nail che lo lascia esanime a terra

Il roster è diviso sul possibile vincitore del main event: Cesaro, Nakamura e Seth Rollins indicano Bryan, mentre Booker T, The Miz (“mentore” di Bryan a NXT) e King Corbin propendono per Roman Reigns

Tutto è pronto per il main event: Daniel Bryan si gioca il tutto per tutto, Roman Reigns si presenta con Paul Heyman, ma senza Jey Uso e con una nuova gloriosa theme song

Vittoria pulita per Roman Reigns, che sottomette Daniel Bryan con la Guillotine Choke al termine di un bel match e conserva lo Universal Champion. L’American Dragon dovrà lasciare SmackDown!