Se la AEW in soli tre anni è diventata una concorrente più che credibile della WWE, al punto da costringere il gigante di Stamford a spostare NXT dallo slot del mercoledì dopo le numerose batoste incassate dallo show rivale Dynamite, grande merito è del suo owner Tony Khan.

38 anni, animato da un’enorme passione per il pro-wrestling e dalla convinzione di poter costruire un’alternativa credibile alla WWE, Tony Khan ha sposato il progetto di Cody Rhodes, Kenny Omega e degli Young Bucks dando vita a una compagnia che oggi per molti rappresenta il meglio in circolazione e che a differenza dei rivali non finge di ignorare che anche nel resto del mondo esista il wrestling.

Tony Khan ha coniato il termine “forbidden door” (porta proibita) per identificare quel confine esistente tra la WWE e il resto del mondo, e in attesa di poterlo attraversare un giorno non ha alcun problema a parlare dei rivali anche in termini lusinghieri.

Ospite di Busted Open Radio per promuovere la puntata speciale di mercoledì prossimo, Blood & Guts, l’owner della AEW ha confessato di riguardarsi ogni anno due match, i suoi due preferiti di tutti i tempi. Uno è recente ed è andato in scena nella sua compagnia, l’altro è leggendario per tutti gli amanti del wrestling ed è marchiato WWF/WWE.

“Ci sono due incontri che guardo ogni anno e sono completamente diversi tra loro. Uno è recente, e cioè Kenny Omega & Hangman Page VS The Young Bucks: per me è il miglior tag team match che abbia mai visto. L’altro è Randy Savage VS Ricky Steamboat. Sono entrambi incontri perfetti, anche se uno ha più brillanti e lustrini e l’altro meno. Sono i miei match preferiti in tag team e singolo”.

Ricky Steamboat VS Randy Savage è considerato all’unanimità uno dei più grandi match di wrestling di tutti i tempi e andò in scena a WrestleMania 3 con in palio il titolo Intercontinentale. Di seguito un video di highlights offerto dal canale YouTube della WWE.