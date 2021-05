Bret Hart è stato senza ombra di dubbio uno dei migliori wrestler nella lunga storia della disciplina: 5 volte WWF/WWE Champion, 2 volte campione del mondo WCW, vincitore di una miriade di altri titoli e stella sia nella competizione singola che nella divisione tag team con la Hart Foundation, “The Hitman” è entrato nell’immaginario collettivo grazie alla sua straordinaria qualità tecnica.

Negli anni in molti si sono avvicinati a lui. Tra questi Kurt Angle, grande fan del technical wrestling e capace di lasciare il segno come pochi nell’era moderna. Per qualcuno, compreso il suo grande rivale John Cena, Angle è stato addirittura il miglior wrestler tecnico della storia, superiore persino a Bret Hart. Ma non per il diretto interessato.

Nel corso del suo ultimo podcast, infatti, Kurt Angle ha nominato proprio The Hitman il miglior wrestler di tutti i tempi, il vero GOAT della disciplina, preferendolo a leggende come Ric Flair, Stone Cold Steve Austin, The Rock e The Undertaker.

“Credo che Bret Hart sia stato il più grande wrestler di tutti i tempi. Credo che in quanto a esibizioni sul ring nessuno abbia mai saputo fare di meglio. Direi che Shawn Michaels e Chris Benoit ci sono andati vicini, e anch’io, ma metto comunque Bret sopra a tutti.”

Rispetto e ammirazione del tutto ricambiati dalla leggenda canadese, che recentemente è entrato in collisione con Triple H (“è sopravvalutato, sarà ricordato solo perché Vince McMahon è suo suocero”) ma che per Angle aveva speso parole al miele già lo scorso ottobre.

“Penso che sia stato uno dei migliori in circolazione. Mi ricorda Chris Benoit, e questo per me è un complimento. Se lavorassi con lui immagino che i nostri match sarebbero simili a quelli che ho avuto con Chris”, post a cui Angle aveva risposto affermando che quello era “il match che avrei sempre voluto”.

