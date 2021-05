WWE, Bret Hart accusa Triple H di aver voluto frenare The Rock

Nonostante negli anni scorsi Bret Hart abbia fatto pace con Vince McMahon e sia anche tornato sugli schermi WWE, il suo rapporto con la federazione non resta comunque idilliaco. In particolare Hart sembra avercela costantemente con Triple H e Shawn Michaels che all’epoca dei fatti erano tra i “boss” dello spogliatoio e utilizzavano la loro posizione per ottenere vantaggi. In una recente intervista a The 81 Podcast Bret Hart ha in particolare raccontato di quando i due, secondo il suo punto di vista, cercarono di frenare la carriera di un’altra futura leggenda della WWE come The Rock.

“All’epoca Triple H e Shawn Michaels erano spiegati: se qualcuno era in qualche maniera legato a me, cercavano sempre di rovinarlo. The Rock era una di queste persone e cercarono in tutti i modi di impedire che diventasse una stella. Mi ricordo che tante volte gli consigliai di continuare per la sua strada e di non curarsi di loro. E ricordo anche che un giorno ebbi un match contro di lui. Triple H voleva che lo battessi per il titolo Intercontinentale e io ero confuso. Pensavo che la cintura servisse molto più a Dwayne che a me. Dovetti andare da Vince e spiegargli che non mi avrebbe aiutato e che avrebbe anzi danneggiato The Rock. Quindi ce la cavammo con una serie di interferenze. Triple H voleva affossare The Rocke e infilarmi nella lotta per il titolo Intercontentale in maniera tale da togliermi di mezzo per quella per il titolo mondiale” ha spiegato il canadese.

Lo stesso Bret Hart ha poi continuato a criticare il personaggio di Triple H. “C’è sempre gente che a guardarla ti chiedi come abbia fatto a farcela. Non ho mai trovato lui così originale, per me è sempre stato sopravvalutato ed è ricordato solo perché Vince lo ha messo al comando”, ha concluso.

