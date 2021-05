Il Chelsea, nelle ultime settimane, è riuscito a ritornare nelle primissime posizioni di classifica, grazie ad una guida tecnica, quella di Tuchel, che ha ridato moltissime certezze a Werner e compagni: la sfida contro il West Bromwich, tuttavia, ha fatto emergere qualche dubbio riguardo alla solidità della tattica dell’allenatore tedesco. Ciononostante, il grande pareggio ottenuto nella gara d’andata potrebbe convincere i Blues a puntare anche solo al pareggio.

Anche il Real Madrid ha vissuto una prima parte di stagione decisamente turbolenta, soprattutto in Champions League. Al momento, invece, la squadra guidata da Zidane occupa attualmente il secondo posto in campionato, ad appena 2 punti dall’Atletico Madrid: la vittoria ottenuta nel Clasico, dopotutto, non può non aver caricato Benzema e compagni, che ora sono tornati prepotentemente in corsa per la vittoria del titolo. In Champions League le cose non vanno peggio, anche se contro il Chelsea bisognerà assolutamente vincere.