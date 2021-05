Il Manchester City sta senza dubbio vivendo una stagione di altissimo livello su tutti i fronti, anche se ha vissuto un inizio di stagione altalenante. Negli ultimi mesi, tuttavia è tornato prepotentemente nella parte altissima della classifica, tanto che al momento occupa il primo posto con 10 punti di vantaggio sulle proprie pretendenti. Guardiola, quindi, dovrà assolutamente dedicare tutto questo finale di stagione al vero obbiettivo dei Citizens, ovvero la vittoria della prima Champions League della loro storia.

Il PSG deve puntare, come ogni anno, a vincere tutto quello che si può vincere: dalla Ligue 1 alla Champions League, per Pochettino non ci possono essere trofei di primo e secondo livello. Ciononostante, benché il percorso in Champions sia stato fino ad ora fantastico, in campionato la fatica non è stata poca, tanto che al momento il primo posto è occupato dallo straordinario Lilla. Per questo motivo, Mbappé e compagni dovranno assolutamente provare a vincere contro il Manchester City.