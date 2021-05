Nella notte tra sabato e domenica è andato in scena UFC Fight Night: Reyes vs Prochazka, conosciuto anche come UFC Vegas 25. Lo show ha dato ottime indicazioni future ed è stato molto spettacolare, con un main event terminato all’insegna dello spettacolo.

UFC Fight Night: Reyes vs Prochazka, i risultati dell’evento

Ovviamente l’evento ha avuto inizio con la Preliminary Card. Nel primo incontro Felipe Colares ha sconfitto Luke Sanders per decisione unanime, così come ha fatto anche Andreas Michailids contro KB Bhullar. Terza decisione unanime di fila nel match vinto da Loma Lookboonmee contro Sam Hughes mentre in un altro match femminile la prima split decisione della serata, con Luana Carolina che batte Pliana Botelho. Ancora una split decision nell’incontro che ha visto prevalere TJ Brown su Kai Kamaka mentre nell’ultimo incontor della card preliminareLuana Pinheiro ha battuto Randa Markos per via di una squalifica di quest’ultima, che ha colpito l’avversaria con un calcio irregolare.

Il primo match della main card ha invece visto Merab Dvalishvili battere Cody Stamann per decisione unanime. Il veterano Sean Strickland ha sconfitto Krzysztof Jotko con il medesimo risultato. Fine insolita dell’incontro tra Ion Cutelaba e Dustin Jacoby, terminato in pareggio non unanime. Nel pre main event Giga Chikadze ha battuto Cub Swanson via TKO al primo round. Nell’ultimo e più importante incontro della card Jiri Prochazka ha battuto Dominick Reyes per KO al secondo round, vicendo un importante match e candidandosi seriamente come potenziale sfidante di Jan Blachowicz per il titolo dei pesi massimi leggeri. Per Reyes invece un’altra sconfitta molto pesante che ridimensiona tantissimo il suo percorso della UFC finora.

