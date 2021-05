Intervistato dopo la sua prestazione vittoriosa contro Dominick Reyes, il fighter Jiri Prochazka ha parlato in diretta ai canali ufficiali UFC del match appena vinto per KO e del suo percorso intrapreso finora.

UFC, Jiri Prochazka commenta la sua vittoria contro Reyes

Ecco le principali parole di Prochazka: “Una delle migliori performance degli ultimi anni? Sicuramente è stato un bel combattimento. Voglio solo mostrare la bellezza di questa disciplina e della mia arte, a volte ci vado molto vicino ma non riesco a centrare l’obiettivo. Vado vicino a vincere e magari prendo pugni, commetto errori. Il colpo con il gomito? Ci ho pensato al momento, Dominick stava contrattacando e non avevo possibilità di pensare a piani particolari. Lo spinning elbow è venuto così”.

Ormai il ragazzo sembra piuttosto lanciato anche in chiave titolata. “Prossimo sfidante al titolo di Blachowicz? Per me è va benissimo, sono pronto, facciamolo. Mi piace Blachowicz e sono contento che il vincitore tra lui e Teixeira possa essere il mio prossimo avversario, ne sarei onorato. Prima della mia carriera in UFC tutti i miei combattimenti mi hanno insegnato a diventare migliore per arrivare fino a qui e prendere un titolo. Me lo dovrò conquistare con onore e con sacrificio. Voglio ringraziare il mio Paese della Repubblica Ceca e tutti i miei fan in giro per il mondo. Voglio condividere con voi la bellezza delle arti marziali miste”.

Altro prospetto interessante quindi per i pesi massimi leggeri. In futuro è possibile che sentiremo ancora parlare di questo ragazzo, molto talentuoso e certamente senza paura di fare la sua parte all’interno dell’ottagono della UFC.

