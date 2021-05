Kenny Omega è al momento uno dei wrestler più ricercati al mondo. Non soltanto dai numerosi fan della disciplina, con tanti che hanno scoperto soltanto grazie alla AEW l’enorme talento del Cleaner canadese, ma anche dai colleghi che si sono messi a caccia delle tre cinture che detiene al momento.

Già AEW World Champion dallo scorso 2 dicembre, quando ha sconfitto Jon Moxley a Winter is Coming, Omega ha conquistato anche l’Impact World Championship superando Rich Swann a Rebellion il 25 aprile.

Titoli assoluti che sono andati ad aggiungersi all’AAA Mega Championship strappato a Rey Fenix il 19 ottobre del 2019 e massimo alloro di una delle più importanti promotion messicane in circolazione, la Lucha Libre AAA Worldwide, che ha recentemente messo sotto contratto l’ex talento della WWE Andrade “Cien” Almas, da tempo semplicemente Andrade.

Luchador di terza generazione – suo nonno era El Moro, suo padre Brillante – Andrade ha scelto di ripartire dal Messico per rilanciare la sua carriera ma è deciso a lasciare il segno da subito, tanto che nella sua prima apparizione in AAA ha lanciato la sfida proprio a Kenny Omega per l’AAA Mega Championship nella prossima edizione di TripleMania, il maggior evento annuale della compagnia.

Ancora non è chiaro se il match andrà o meno in scena e se Andrade avrà o meno l’opportunità di riportare la cintura in Messico. Quello che è certo è che la sfida è stata lanciata, anche se il Belt Collector della AEW ha snobbato l’avversario: “Sono un tipo davvero molto impegnato, dammi un po’ di tempo per pensarci su.”

I’m a busy guy, give me some time to think about it. https://t.co/HlnWxxjJt0 — Kenny Omega (@KennyOmegamanX) May 3, 2021

Kenny Omega ha già difeso l’AAA Mega Championship contro Dragon Lee e Laredo Kid: molto probabile che il suo prossimo avversario sia comunque Andrade, pronto a prendersi sulle spalle la promotion messicana in uno scontro epico e che attirerebbe anche l’attenzione dei fan che di solito non seguono la lucha libre.

Chiudiamo questa notizia proponendovi il match integrale con cui The Cleaner ha conquistato la cintura contro Rey Fenix.