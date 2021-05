Arsenal Villarreal è il match più atteso di queste semifinali di ritorno di Europa League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita che si preannuncia ricca di emozioni.

L’analisi di Arsenal Villarreal

L’Arsenal, dopo aver vissuto un inizio di stagione drammatico, sta finalmente tentando di ritornare quantomeno in zona Europa League, anche se i limiti della formazione di Arteta sono davvero notevoli e sono spesso emersi nei momenti più importanti del girone d’andata, compromettendo un cammino già di per sé complicato. Anche nella sfida di ritorno contro il Villarreal Lacazette e compagni rischiano di fare fatica, dopo che la gara d’andata ha evidenziato i limiti caratteriali dei giovanissimi di Arteta.

La squadra di Emery, invece, si è affermata come una delle formazioni più solide di tutto il campionato spangolo, pur non potendo certo vantare un calcio piacevole come quello della Real Sociedad. Allo stesso tempo, il Villarreal è anche la squadra con più pareggi in questa LaLiga, ben 13. Moreno e compagni dovranno quindi cercare di contenere al meglio Lacazette e compagni, anche perché l'attacco dei Gunners potrebbe rivelarsi decisamente pericoloso, anche se nella gara d'andata i tiri nello specchio della porta sono stati appena 2.

I pronostici di Arsenal Villarreal

Arsenal Villarreal è una partita che si preannuncia senza dubbio combattuta e ricca di emozioni, anche se le squadre in campo non hanno particolarmente brillato dal punto di vista offensivo in questa stagione: ciononostante, il match d’andata ha offerto buoni spunti, con gli spagnoli che si sono dimostrati più determinati. Per questo motivo, è estremamente probabile che lo specialista Emery centri nuovamente la finale: puntate quindi sul Multigol 1-3 del Villarreal e sull’Esito Gol, mentre per quanto concerne i marcatori andiamo in casa Gunners e vi consigliamo di puntare su Lacazette, leader della formazione di Arteta.

Giocata EASY: Multigol Trasferta 1-3

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Lacazette

Possibile risultato: 2-2

Le probabili formazioni

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Pepe, Odegaard, Saka; Lacazette. All. Arteta.

VILLARREAL (4-4-2): Asenjo, Foyth, Torres, Albiol, Estupinan; Chukwueze, Capoue, Parejo, Gomez; Moreno, Alcacer. All. Emery.

