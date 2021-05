WWE, Daniel Bryan fa chiarezza sul suo contratto e sul futuro

Nell’ultima puntata di SmackDown Daniel Bryan è stato battuto in un match titolato da Roman Reigns e, per via della sua sconfitta, The American Dragon – come da stipulazione – è stato costretto a lasciare lo show. Peraltro, in una mossa che potrebbe far parte della storyline che lo coinvolge, la WWE ha inserito lo stesso Bryan nella sezione “Alumni” del suo sito, ovvero la sezione che racchiude i profili dei lottatori che, dopo una lunga militanza, non fanno più parte della federazione. Iu una recente intervista rilasciata a TVLine, però, lo stesso Bryan ha provato a fare maggiore chiarezza sul suo contratto e sul futuro che lo attende.

“Trovo divertente che si parli di settembre per la mia scadenza contrattuale solo perché il mio ultimo contratto scadeva in quella data. Non è settembre. Un paio di settimane fa ho lottato un tag team match molto divertente ma il mio collo ne ha risentito. A breve avrò 40 anni, penso a quando porto mia figlia sulle spalle e mi chiedo se potrà fare queste cose con lei se mi farà male sul ring. Devo capire come e se posso muovermi da part-timer, magari fare 8 mesi pieni e poi stare fuori per gli altri 4. Devo avere una risposta da chi mi paga ed è giusto così” ha spiegato l’ex WWE Champion.

Bryan ha anche parlato dei progressi fatti per la guarigione degli infortuni in ambito sportivo. “L’infortunio di Steve Austin era molto peggio del mio. Ma la generazione attuale è più controllata nello sport, si vedono dei progressi. Basti pensare a Tom Brady, un quarterback vincente a 43 anni, oppure a LeBron James, al top dela NBA a 37 anni”.

