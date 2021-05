Roma Manchester United è il big match di queste semifinali di ritorno di Europa League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima ma dall’esito tristemente scontato.

L’analisi di Roma Manchester United

La Roma stava vivendo una stagione di buon livello, finché non è arrivata la debacle contro il Manchester United: da quel 6-2, infatti, il futuro di Fonseca è stato ufficialmente deciso, tanto è quasi sicuro che il tecnico portoghese non sarà più alla guida della squadra giallorossa. Un esonero deludente, che sicuramente evidenzia le lacune di una squadra, la Roma, che pur potendo contare su una rosa di alto livello non vanta una mentalità da grande squadra. Il ritorno, quindi, potrebbe terminare con un'altra debacle. La squadra di Solkjaer rappresenta senza dubbio una delle formazioni più temibili di tutto il calcio inglese: negli ultimi tempi il Manchester United ha trovato grande continuità di prestazioni, dimenticando un inizio decisamente deludente che l'ha visto protagonista anche di una clamorosa eliminazione nella fase a gironi della Champions League per mano del sorprendente Lipsia. Se il Manchester City sembra aver ormai ipotecato il titolo, i Red Devils vorranno dominare l'Europa League, dato che il 6-2 dell'andata è un risultato più che eloquente.

I pronostici di Roma Manchester United

Roma Manchester United è una partita che si preannuncia sicuramente ricca di emozioni, anche perché la difesa giallorossa ha mostrato tutti i suoi limiti in queste ultim settimane. Probabile, quindi, che Fonseca rischi di nuovo l’imbarcata. Per questo motivo, i nostri consigli vanno a favore dei Red Devils: vi consigliamo infatti di puntare sull’X2+Over 2,5 e sul Multigol Trasferta 2-4 , mentre per quanto concerne i marcatori andate di Cavani, che vorrà trascinare il suo United fino in finale.

Giocata EASY: X2+Over 1,5

Giocata HARD: Multigol Trasferta 2-4

Marcatore: Cavani

Possibile risultato: 1-3

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. All. Solskjaer.

