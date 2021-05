UFC, Blachowicz sfida Prochazka sui social

Nel corso dell’ultimo UFC Fight Night Jiri Prochazka ha messo a segno una vittoria importantissima – oltre che dominante – contro Dominick Reyes, la cui parabola invece sembra in fase discentente. Il ceco ha vinto un match importantissimo e si candida a essere uno dei possibili sfidanti di Jan Blachowicz per il titolo UFC Light Heavyweight. Proprio lo stesso campione, che di recente ha rispedito al mittente l’assalto di Israel Adesanya, su Twitter si è reso protagonista di un guanto di sfida – seppur nel segno del rispetto reciproco – a Prochazka.

“Hey Jiri. Io e te a Cieszyn. Il principe contro il samurai, la spada contro la katana”, ha scritto il campione polacco. Successivamente, in un secondo tweet, non solo Blachowicz ha chiarito che la sua frase non era irrispettosa ma ha pure confermato che il prossimo contendente al titolo sarà Glover Teixeira.

Dal canto suo, Prochazka aveva già manifestato la sua intenzione di essere onorato di affrontare potenzialmente il campione durante la sua intervista post fight contro Reyes. Blachowicz difenderà il suo titolo a settembre durante UFC 266, in quello che presumibilmente sarà il main event dello show.

Ecco di seguito i due tweet del campione polacco sul suo profilo Twitter:

Me vs you in Cieszyn 🇵🇱 Prince vs 🇨🇿 Samurai Sword vs Katana 😁 #LegendaryPolishPower

For all those who do not know the Slavic context of the previous post and its humorous nature.

Of course, Glovera is the next contender. I always keep my word 👊🙂. #LegendaryPolishPower

— Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) May 2, 2021