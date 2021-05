La RAW preview di questa settimana sembra promettere al WWE Universe uno show del lunedì sera da leccarsi i baffi e assolutamente da non perdere.

Nelle ultime ore, infatti, la compagnia ha annunciato ben due match titolati in programma stasera e un main event che comunque andrà getterà benzina sul fuoco in vista di WrestleMania Backlash e vedrà in azione l’All Mighty Champion Bobby Lashley.

AEW, Tony Khan racconta il suo match preferito in WWE di tutti i tempi

RAW preview 03/05/2021, la WWE annuncia 2 match titolati

Dopo aver affermato in più occasioni di essere perfettamente in grado di occuparsi sia di Drew McIntyre che di Braun Strowman, se affrontati singolarmente, il WWE Champion potrà scegliere chi affrontare stasera tra i suoi due prossimi sfidanti nel Triple Threat in programma per WrestleMania Backlash tra due settimane.

Ricordiamo che superando Drew McIntyre, Braun Strowman si è guadagnato una chance titolata nel corso dell’ultima puntata di RAW andando così a modificare quello che a tutti gli effetti sarebbe stato un rematch di WrestleMania 37, come del resto suggerisce il nome dell’evento.

Eric Bischoff confessa i suoi veri sentimenti nei confronti di Paul Heyman

E sempre a proposito di rematch, Kofi Kingston & Xavier Woods non dovranno aspettare WrestleMania Backlash per avere la loro rivincita nei confronti dei RAW Tag Team Champions AJ Styles & Omos.

Questi ultimi sono pronti a tornare in azione stasera dopo un’assenza di tre settimane e avevano annunciato l’intenzione di festeggiare la vittoria dei titoli: dovranno invece mettersi subito alla prova contro gli ex campioni.

AEW, Kenny Omega risponde alla sfida di Andrade per TripleMania XXIX

Altro match titolato infine per quanto riguarda la divisione femminile, e anche in questo caso si tratta dei titoli di coppia: Shayna Baszler & Nia Jax, che sembrano sempre più ai ferri corti nonostante l’impressionante numero di vittorie conseguite insieme, se la vedranno contro il duo formato da Lana & Naomi.