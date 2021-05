Santino Marella è stato per anni il personaggio di riferimento in WWE per il mercato italiano, con tutti gli stereotipi del caso ma anche con grandi successi. Marella infatti è stato un face amatissimo e ha vinto svariate volte sia il titolo Intercontinentale che quello degli Stati Uniti, sfiorando anche la vittoria del Royal Rumble match e del World Heavyweight Championship. Anthony Carelli – questo il suo vero nome – è anche un apprezzato maestro di wrestling e a beneficiare dei suoi allenamenti è sicuramente anche la figlia, Bianca Carelli. La ragazza, infatti, è stata allenata dal padre proprio con la possibilità di percorrere una carriera in ambito lottato e lo stesso Marella ha ben provveduto a sponsorizzare la figlia sui social alla WWE.

WWE, Santino Marella propone la figlia come lottatrice alla federazione

In un tweet in cui ha taggato Triple H e Stephanie McMahon, infatti, l’ex Intercontinental Champion ha voluto sottolineare come la figlia potesse essere materiale da WWE. “Hey Triple H e Stephanie McMahon, ricordate la mia piccola bambina Bianca Carelli? Beh, lei adesso è una donna ed è stata allenata sin dal primo giorno per essere una superstar completa! Quest’estate terminerà il suo percorso di laurea in biologia, quindi è arrivato per lei il momento di brillare!”.

La ragazza, peraltro, aveva già effettuato un provino con la WWE nel 2019 e combatte tutt’ora in una federazione minore.

Di seguito, ecco il tweet di Santino Marella:

Hi @TripleH & @StephMcMahon remember my little daughter @CarelliBianca? Well she’s a woman now, and has been coached since day one to be a total superstar! Biology degree is done this summer, then she’s ready for her time to shine! pic.twitter.com/bh5Mw6GvpN — Santino Marella (@milanmiracle) May 2, 2021

