Sin Cara, il personaggio che avrebbe dovuto lanciare in WWE la carriera dell’attesissimo luchador messicano Mistico, è stato poi interpretato per molti anni da Jorge Arias, noto agli esordi a Stamford come Hunico e oggi come Cinta de Oro, aspetta un segnale dalla Lucha Libre AAA Worldwide, la compagnia che recentemente ha firmato anche un altro ex WWE come Andrade.

Sin Cara all’attacco della WWE: “Date spazio ai latinos”

Quest’ultimo è stato un caso nei mesi scorsi, dato che nonostante un talento indiscutibile è stato tenuto fermo ai box per 6 mesi prima di ottenere la separazione dalla WWE. Pochi giorni più tardi è stato licenziato anche Kalisto, il luchador che nei piani del creative team di Stamford inizialmente avrebbe dovuto prendere il posto di un’icona come Rey Mysterio e che invece si era ridotto a fare la macchietta nel Lucha House Party.

AEW, Kenny Omega risponde alla sfida di Andrade per TripleMania XXIX

E a proposito di ques’ultima stable, di cui fanno parte anche Lince Dorado e Gran Metalik, anche in questo caso appare evidente che lo spreco di talento sia enorme. Questo almeno secondo l’ex Sin Cara, che in una bella intervista concessa a WrestlingInc ha accusato la WWE di non concedere ai luchador latinos lo spazio che meritano e di non dare loro chance reali per lasciare il segno.

“Non sono mai voluto entrare in questo tipo di discorso, ma ora penso sia necessario. È vero, guardate cosa è successo con la comunità afro-americana dopo i fatti del Black Lives Matter. Quando è successo tutti in WWE erano campioni, giusto? Bobby Lashley, il New Day…ed è fantastico, sono miei buoni amici e li adoro. Ma per quanto riguarda noi latinos? Vogliamo un’opportunità!”

WWE, Santino Marella propone la figlia come lottatrice alla federazione

Opportunità che mancano anche perché la WWE sembra avere in mente una collocazione precisa dei lottatori ispanici nella card.

“Certe cose sono evidenti. Hanno rilasciato Andrade, Santos Escobar ha appena perso il titolo Cruiserweight e Raquel Gonzalez ha conquistato quello femminile di NXT. Ma perché dobbiamo aspettare così tanto? Angel Garza, Lince Dorado, Kalisto, Gran Metalik, Humberto Carrillo…tutti hanno un enorme talento. Kalisto era nel momento migliore di forma della sua vita e non ha lottato per 180 giorni!”