Ormai da settimane è stato ufficializzato l’incontro tra Israel Adesanya e Marvin Vettori per il titolo dei pesi medi della UFC. Adesanya tornerà nell’ottagono dopo la prima sconfitta in carriera, nel match per il titolo Light Heavyweight contro Jan Blachowicz. Vettori invece cercherà di vendicare la sconfitta subita anni prima contro lo stesso Adesanya, cercando anche di diventare il primo campione italiano in UFC. Come sappiamo però la promotion aveva proposto inizialmente il match a Robert Whittaker, che però ha spiegato di aver rifiutato a causa degli infortuni subiti durante l’incontro con Gastelum che non gli avrebbero permesso di essere al 100% per via del poco tempo di recupero. Oggi, in un’intervista rilasciata a Combat TV, il coach di Adesanya ha criticato questa scelta dell’australiano.

UFFICIALE – José Mourinho sarà il prossimo allenatore della Roma!

UFC, Adesanya: il coach critica la scelta di Whittaker di rifiutare la title shot

Queste infatti le parole di Eugene Bareman, uno degli allenatori dell’attuale dominatore della divisione dei pesi medi. “Whittaker? Quando rifiuti un’opportunità di questo genere poi devi rimetterti in fila. Brutta cosa per uno come lui ma questo sono le conseguenze della sua decisione. Ora come ora ci sono molti che potrebbero presto ottenere una chance al titolo. Per esempio Kevin Holland o Darren Till. Alla fine è stato Robert che ha scelto di farsi da parte e rifiutare questo incontro. Ora dovrà continuare a combattere prima di riottenere nuovamente questa chance, chiunque farebbe lo stesso. Vettori si è fatto avanti e quindi ora è lui la priorità”.

WrestleMania Backlash, Rhea Ripley difenderà il titolo in un Triple Threat

Difficile dunque, almeno secondo le parole del coach di Adesanya, che Whittaker possa tornare ad avere una shot al titolo in tempi brevi. Almeno fino a quando la cintura sarà proprietà dell’africano.

WWE, Santino Marella propone la figlia come lottatrice alla federazione