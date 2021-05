Il Napoli è atteso da un finale di stagione che si preannuncia estremamente impegnativo sotto tutti i punti di vista, e proprio per questo motivo Gattuso sperava di poter contare su tutti gli elementi della sua rosa. In mattinata, tuttavia, la società partenopea ha comunicato l’infortunio di Kalidou Koulibaly, il perno difensivo di un Napoli che, senza di lui, rischia davvero di non riuscire a centrare l’obbiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Durante l’allenamento mattutino, infatti, Koulibaly si è sottoposto ad alcuni esami strumentali, che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Un infortunio muscolare che coinvolge quindi la coscia destra del giocatore senegalese, che ovviamente non ha svolto l’allenamento e si è sottoposto alle prime terapie, in attesa che vengano chiariti e comunicati i tempi di recupero.

WWE, UN VIDEO ANNUNCIA IL RITORNO A RAW DI EVA MARIE

Infortunio Koulibaly | quando rientra | tempi di recupero

Tempi di recupero che non si preannunciano estremamente lunghi, anche se va assolutamente considerato che nelle prossime 2 settimane il Napoli si troverà a giocare ben 4 partite fondamentali. Per questo motivo, è molto probabile che la stagione del centrale partenopeo sia già finita, anche se non si esclude un suo recupero per la partita contro l’Hellas Verona. Molto complicato, invece, che Koulibaly riesca a recuperare per il match contro la Fiorentina.

Una perdita gravissima, quella subita da Gattuso, che rischia di complicare ulteriormente l’altalenante e complessivamente deludente stagione del Napoli, che non è mai realmente riuscito a dimostrare tutte le sue enormi potenzialità. Colpa dei frequenti infortuni che ne hanno falcidiato la rosa, limitando le scelte di Gattuso ai “soliti” giocatori: ora, inoltre, i partenopei si troveranno scoperti in difesa, il reparto che più di tutti ha sofferto in questa stagione. Rrahmani e Manolas, infatti, non sono ancora riusciti a trovare la quadra, soffrendo contro praticamente ogni avversaria.

FINISCE A RAW LA WINNING STREAK DI MANSOOR DOPO 49 VITTORIE