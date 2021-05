Lens Lilla è la partita che apre questa 36esima giornata di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match che sarà determinante nel decidere chi alzerà il titolo di campione di Francia.

L’analisi di Lens Lilla

Se c’è una squadra che ha sorpreso, in questa stagione di Ligue 1, quella è senza dubbio il Lens: dopo un girone di ritorno mediocre e altalenante, infatti, la squadra allenata da Haise è riuscita a rialzarsi e al momento occupa un’incredibile quinto posto, a “soli” 14 punti dalla zona Champions. Un risultato eccezionale, per una squadra neopromossa ma comunque determinatissima a non regalare punti ad un Lilla che, però, è praticamente costretto a vincere.

Il Lilla, dopotutto, arriva in piena forma a questo scontro importantissimo: la squadra di Galtier, infatti, si sta confermando come una delle realtà più solide e piacevoli del calcio francese, anche se in pochi avrebbero scommesso su una squadra dalla rosa così giovane e inesperta. Vincendo contro il Lens, inoltre, la giovane squadra francese potrebbe ulteriormente abbassare il morale del PSG, che al momento occupa il secondo posto, ad appena un punto da Yilmaz e compagni. I 3 punti, quindi, sono praticamente d’obbligo.

I pronostici di Lens Lilla

Lens Lilla, oltre ad essere il match che apre questo turno di Ligue 1, è anche una delle partite più interessanti di questa giornata, dato che vede contrapposte due delle squadre più in forma di tutto il calcio francese: ciononostante, la superiorità tecnica dei ragazzi di Galtier dovrebbe riuscire ad emergere, motivo per cui il nostro consiglio non può che andare all’X2+Over 1,5. Come giocata HARD, invece, vi consigliamo di puntare sull’Esito Gol, mentre per quanto concerne i marcatori non possiamo che consigliarvi di puntare su Yilmaz, autore sin qui di una stagione straordinaria.

Giocata EASY: X2+Over 1,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Yilmaz

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni

LENS (3-4-1-2): Leca; Medina, Gradit, Haidara; Clauss, Fofana, Doucoure, Boura; Kakuta; Sotoca, Ganago. All. Haise.

LILLE (4-4-2): Maignan; Celik, Botman, Fonte, Bradaric; Ikone, Xeka, André, Bamba; Yilmaz, David. All. Galtier.

