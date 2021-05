L’Elche, invece, sta vivendo una stagione deludente, che non l’ha mai visto allontanarsi dalla zona retrocessione. Dopotutto, la squadra guidata da Escriba non è stata costruita per ambire a qualcosa di più rispetto ad una sudata salvezza, che potrebbe davvero non arrivare, anche se il Real Valladolid quartultimo dista solamente un punto. Punto che, però, solo difficilmente arriverà nella sfida contro la Real Sociedad, che si preannuncia molto complicata per Fidel e compagni.