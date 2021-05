A quanto pare bisognerà attendere ancora un po’ per rivedere Nate Diaz all’interno dell’ottagono. Il fratello minore di Nick aveva trovato un avversario in Leon Edwards per quanto concerne il suo ritorno in UFC ma il match, inizialmente previsto per UFC 262, sarà invece spostato.

UFC, Diaz vs Edwards rinviato: ecco quando si disputerà il match

Il match verrà disputato ufficialmente nel corso del successivo evento della UFC, ovvero UFC 263. Nello stesso evento, ricordiamolo, la card vedrà affrontarsi anche Israel Adesanya e Marvin Vettori per la cintura dei pesi medi della promotion di Dana White.

Una notizia arrivata un po’ a sorpresa ma si è reso necessario per un motivo molto semplice. Diaz infatti si è infortunato alla schiena. Il suo non è un infortunio grave perché, per l’appunto, il match è stato rinviato di un mese circa. Però sarebbe stato difficile per lui competere a UFC 262, motivo per cui l’incontro è stato poi spostato. Nonostante difficilmente l’evento possa essere il main event dello show, a quanto pare il match durerà comunque 5 riprese.

Nate Diaz non combatte in UFC dall’evento UFC 244, nel quale perse contro Jorge Masvidal per TKO a seguito di una ferita profonda nella zona dell’occhio. In quell’occasione Masvidal si assicurò la vittoria del BMF Championship, titolo ad hoc creato proprio per la contesa ma non riconosciuto ovviamente come una cintura “canonica” per quanto riguarda la UFC.

Diaz affronterà comunque un avversario non semplice. Edwards infatti ha fatto abbastanza bene negli ultimi anni, anche se nel suo ulitmo incontro ha visto venir meno la possibilità di vincere a causa di un no contest per una ditata inflitta al suo avversario Belal Muhammad.

