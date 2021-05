Come un fulmine a ciel sereno, attraverso il suo sito ufficiale e i canali social la Roma ha annunciato di aver preso per la prossima stagione José Mourinho come allenatore della prima squadra. Una mossa assolutamente a sorpresa per quanto riguarda la gestione del club giallorosso, con i Friedkin che hanno dunque puntato su un nome molto forte per i prossimi anni.

UFFICIALE – José Mourinho sarà il prossimo allenatore della Roma!

Ecco di seguito il tweet con cui la Roma ha annunciato che José Mourinho sarà il prossimo allenatore dei giallorosso.

L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Mourinho proprio negli scorsi giorni aveva rilasciato un’intervista nella quale spiegava che, pur amando l’Inter, in caso di chiamata da parte di una delle rivali in Italia non avrebbe detto di no. L’intervista a questo punto assume quasi i connotati di uno spoiler dato che la notizia di oggi ha del clamoroso.

Mourinho è reduce da un esonero al Tottenham ma nei due anni in Italia con l’Inter ha vinto praticamente tutto: non solo 2 Scudetti ma anche una Supercoppa, una Coppa Italia e soprattutto la Champions League, che mancava da tantissimi anni in nerazzurri.

Ora per lo Special One arriva un’avventura in una piazza certamente non semplice come quella romana, che da anni aspetta di tornare a vincere sia in Italia che in Europa. Non sono stati ancora resi noti i dettagli del contratto di Mourinho ma di certo la notizia del suo approdo a Roma sta facendo il giro del mondo.

Nel frattempo, come riportato da Fabrizio Romano, anche Mourinho ha confermato la notizia:

José Mourinho confirms: “After meetings with the ownership, I immediately understood the full extent of their ambitions for AS Roma. The incredible passion of the Roma fans convinced me to accept the job and I cannot wait to start next season. Daje Roma!”. #Mourinho — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2021

