Nel corso dell’ultima puntata di RAW è stato modificato un match in programma per WrestleMania Backlash, PPV in programma domenica 16 maggio e che dovrebbe presentare una card costruita sulle “rivincite” di WrestleMania 37.

Se tradizionalmente era questo il ruolo del PPV post-WrestleMania, andato in scena per la prima volta nel lontano 1999 e arrivato quest’anno all’edizione numero 16, si pensava che a maggior ragione sarebbe stato così quest’anno con il cambio di denominazione da Backlash ad appunto WrestleMania Backlash.

Invece al momento la card presenta soltanto 3 incontri e nessuno di questi riguarda una vera e propria rivincita di quanto andato in scena al Grandest Stage of Them All. Una scelta comunque comprensibile da parte della WWE, che ha voluto evitare incontri che si sarebbero potuti rivelare “copie carbone” di quelli disputati tra il 10 e 11 aprile e che inevitabilmente avrebbero generato anche risultati molto simili se non identici.

L’ultimo match a cambiare è stato quello che riguarda il RAW Women’s Championship che Rhea Ripley ha conquistato proprio a WrestleMania 37 sconfiggendo Asuka: la campionessa non solo dovrà difendersi dall’assalto della Empress of Tomorrow, ma anche da quello di Charlotte Flair in un Triple Threat match sancito da Sonya Deville.

L’aiutante del commissioner Adam Pearce nelle ultime due settimane è entrata in rotta di collisione con quello che teoricamente dovrebbe essere il suo superiore, prima riabilitando la Flair dopo la sospensione comminata da Pearce e poi assecondando la sua richiesta di un match titolato. Vedremo come si evolverà questa storyline.

Certo è che la Ripley non ha preso bene la cosa, affermando a Raw Talk che “Sonya Deville sta dando a Charlotte tutto quello che vuole e io non sono d’accordo. Per niente.”

Intanto la card di WrestleMania Backlash al momento prevede tre match: due Triple Threat per i titoli massimi di RAW e uno per quello femminile di SmackDown.

