Eva Marie sta per tornare in WWE, e più precisamente nel roster di RAW: un video andato in onda nel corso dell’ultima puntata dello show del lunedì ha dato concretezza alle voci che ormai da mesi si rincorrevano su un probabile ritorno a Stamford della wrestler californiana.

Eva Marie sta per tornare dopo 4 anni

Padre italo-americano e madre messicana, 36 anni compiuti lo scorso settembre, Eva Marie è considerata dal WWE Universe una delle più avvenenti wrestler in circolazione, un aspetto che ha più volte spinto la compagnia a sorvolare su qualità in ring certo non eccezionali e che non hanno mai permesso alla sua carriera di spiccare il volo.

Da giovanissima costretta a causa di un infortunio al ritiro dal calcio, sport che amava e in cui si cimentava come attaccante, Eva Marie è arrivata in WWE nel 2013 diventando immediatamente parte integrante del programma televisivo Total Divas.

È stato questo il suo trampolino di lancio direttamente nel main roster, forse un passo troppo affrettato e che infatti si è risolto in un nulla di fatto e con uno spostamento a NXT nel 2015 in seguito a un curioso infortunio, la rottura di una protesi al seno.

Tornata quasi immediatamente nel main roster, stavolta a SmackDown, la rossa californiana è stata protagonista di una curiosa serie di segmenti che la vedevano simulare costantemente problemi con l’outfit, strategia che le permetteva di evitare i confronti sul ring.

La wrestler è scomparsa dagli schermi poco tempo dopo, e dunque la storyline non ha portato da nessuna parte.

Adesso il ritorno nella compagnia a distanza di quasi 4 anni. Vedremo se con un nuovo personaggio, che pare ispirarsi a una sorta di influencer/role model Eva saprà finalmente imporsi in WWE.