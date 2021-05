Braun Strowman si è guadagnato un’opportunità titolata a WrestleMania Backlash e sfiderà Drew McIntyre e Bobby Lashley in un Triple Threat. L’All Mighty Champion non ha gradito, affermando che può battere entrambi gli avversari singolarmente: stasera potrà provarlo andando one on one con The Monster Among Men.

Tornano inoltre in azione le campionesse di coppia WWE Shayna Baszler & Nia Jax e i RAW Tag Team Champions AJ Styles & Omos: entrambi i team difenderanno le cinture, le prime contro Lana & Naomi e i secondi contro il New Day in un rematch di WrestleMania 37. Questo e altro nel nostro WWE RAW report!

WWE RAW report 03/05/2021

AJ Styles & Omos regolano senza troppi problemi il New Day e conservano i titoli: Omos è letteralmente inarrestabile

Un video annuncia l’imminente ritorno di Eva Marie

Elias & Jaxson Ryker si vogliono vendicare di settimana scorsa tirando pomodori al New Day ma colpiscono invece per sbaglio Randy Orton che pare non averla presa bene

Charlotte Flair batte Dana Brooke e insiste con la Figure-8 a match concluso finché non viene colpita più volte da Mandy Rose che la allontana dal ring

Sonya Deville raggiunge il ring e concede su insistenza di Charlotte il suo ingresso nel rematch tra Asuka e Rhea Ripley per il titolo a Backlash, che diventa così un Triple Threat

Battibecco tra le tre partecipanti all’incontro e rissa che viene vinta da Asuka

Sheamus stende Humberto Carrillo nel backstage vendicandosi così di settimana scorsa

Damian Priest sconfigge John Morrison

Sheamus incrocia Mansoor, nuovo acquisto di RAW, e lo invita al suo Open Challenge

Ropewalk Elbow di Gran Metalik e il Lucha House Party batte Shelton Benjamin & Cedric Alexander, con quest’ultimo che a fine match accusa il compagno e lo abbandona

Facile successo di Angel Garza su Drew Gulak

Gli RKBRO battono Elias & Jaxson Ryker

