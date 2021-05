Andrà in scena stasera Blood & Guts, nuova puntata speciale di Dynamite con cui la AEW intende proseguire alcune faide molto importanti, come quella che riguarda Jon Moxley e Kenny Omega, e soprattutto iniziare quella che promette di essere una grande rivalità tra due super stable, il Pinnacle di MJF e l’Inner Circle di Chris Jericho.

La card di Blood & Guts del 5 maggio

Queste due squadre si affronteranno in un incontro che dovrebbe ricalcare in tutto e per tutto i WarGames. Questa tipologia di match fu ideata a suo tempo dalla WCW e poi acquisita come marchio dalla WWE al termine della Monday Night War.

Recentemente è stata riproposta in alcuni eventi speciali di NXT, e anche se il Blood & Guts sarà una versione del match personale da parte della All Elite Wrestling il funzionamento dovrebbe essere lo stesso.

Blood & Guts match: cos’è?

I due team, composti da 5 membri per parte, partiranno con un wrestler per parte nella struttura che dovrebbe essere costituita da due ring circondati da una gabbia. A intervalli di tempo regolari ogni squadra potrà aggiungere alternativamente un wrestler all’incontro, dove pinfall e submission saranno l’unico modo per ottenere la vittoria e saranno validi soltanto dopo che tutti i 10 lottatori chiamati in causa saranno sul ring.

Una curiosità: i WarGames match furono ideati dal leggendario Dusty Rhodes in NWA dopo la visione del film “Mad Max – Oltre il muro del tuono”. Utilizzati dal 1987 al 2000 da NWA e WCW in 31 occasioni, erano il gimmick match per eccellenza dei Four Horsemen. La WWE ha riproposto questo incontro a NXT in 6 occasioni e in 2 di queste ha coinvolto team femminili per la prima volta nella storia. In ECW e TNA era leggermente diverso e si chiamava rispettivamente Ultimate Jeopardy e Lethal Lockdown.

Una puntata ricchissima

Ma il Blood & Guts match non è l’unica attrattiva della puntata: Cody Rhodes affronterà l’ex membro della Nightmare Family QT Marshall, che ha aggredito molti suoi ex amici nelle ultime settimane, mentre anche Britt Baker sarà in azione contro un’avversaria ancora da stabilire.

Infine, oltre a un Fatal 4-Way a squadre che assegnerà una title shot ai titoli di coppia detenuti dagli Young Bucks, avremo un tag team match che coinvolgerà l’AEW World Champion Kenny Omega. Il suo manager Don Callis è stato costretto ad accettare, nel corso dell’ultima puntata, un incontro in cui The Cleaner farà coppia con Nakazawa contro gli scatenati Eddie Kingston & Jon Moxley.

La card con i match annunciati fino a oggi