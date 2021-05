Barcellona Atletico Madrid è il big match assoluto di questa 35esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita fondamentale per l’assegnazione del titolo di campione di Spagna.

L’analisi di Barcellona Atletico Madrid

La squadra di Koeman ha sicuramente dimenticato una prima parte di stagione e un’estate a dir poco turbolente: il caso-Messi è stato abilmente superato dal Barcellona, che è tornato con decisione fra le prime squadre de LaLiga, pur venendo estromessa dalla Champions League. Ciononostante, nelle ultime partite la squadra di Koeman ha mostrato non poche difficoltà, andando addirittura a perdere contro il Granada: contro l’Atletico, quindi, dovrà necessariamente arrivare una vittoria. La squadra di Simeone, però, è stata fino ad ora protagonista di una stagione straordinaria, la migliore degli ultimi anni: al momento, infatti, l’Atletico Madrid occupa la prima posizione in LaLiga, ad appena 2 punti da Real e Barcellona. Nelle ultime giornate, infatti, l’apparentemente inarrestabile corsa dei Colchoneros ha subito qualche rallentamento, permettendo a Barca e Real di recuperare tantissimo terreno: per questo, la “banda” del Cholo dovrà assolutamente cercare di non perdere lo scontro contro Messi e compagni.

WWE, NATALYA PARLA DELLA SUA AMICIZIA CON THE GREAT KHALI

I pronostici di Barcellona Atletico Madrid

Barcellona Atletico Madrid è senza alcun dubbio il big match di questa giornata di LaLiga, dato che vede contrapposte due delle squadre più forti del calcio spagnolo. Due squadre che, non a caso, occupano rispettivamente la terza e la prima posizione del campionato: per questo motivo, difficile credere che la partita fra i Blaugrana e i Colchoneros vedrà poche emozioni. Il nostro consiglio, quindi, va all’Esito Gol, mentre come giocata HARD vi consigliamo di puntare sull’X2, dato che l’Atletico non può assolutamente permettersi di perdere. Per quanto concerne i marcatori, infine, andiamo in casa Barca e vi consigliamo di puntare su Messi, vero leader della squadra di Koeman.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: X2

Marcatore: Messi

Possibile risultato: 2-2

Le probabili formazioni

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Griezmann. All. Koeman.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Trippier, Koke, Saul, Carrasco; Llorente, Suarez, Lemar. All. Simeone.